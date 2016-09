Milijardus iš Lietuvos biudžeto pavogusios Kazickų šeimos fondo dovana Vaikų ligoninei – hemoglobiną matuojantis aparatas

Šiandien paskelbta, kad Kazickų šeimos fondas padovanojo Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centro Kaulų čiulpų transplantacijos poskyriui labai reikalingą, modernų neinvazinį hemoglobino nustatymo aparatą, palengvinsiantį sunkių ligonių po transplantacijos diagnostiką ir gydymą.

Kaip žinia, Juozas Kazickas kartu su savo draugu Vytautu Landsbergiu buvo didžiausios kol kas Lietuvos istorijoje aferos – „Mažeikių naftos“ privatizavimo organizatorius.

Kaip žinia, 1999 m. trečdalis šios įmonės akcijų buvo dovanotos tarptautiniams sukčiams, atstovaujamiems Juozo Kazicko, ir prisidengusiems „Williams“ vardu. Vėliau Lietuvos vyriausybė leido padidinti „investuotojui“ savo akcijų dalį iki 51 proc. „Mažeikių naftos“ akcijų paketo, už tai taip pat į biudžetą nesumokant nė lito. Vėliau J.Kazicko atstovaujami investuotojais savo dalį pardavė dar vienam tarpininkui - Rusijos bendrovei „Jukos“ – kuri po poros metų pardavė dovanotas „Mažeikių naftos“ akcijas Lenkijos koncernui PKN Orlen jau už 1,492 mlrd. JAV dolerių (4,03 mlrd. litų) .

Šios aferos organizatoriai – Juozas Kazickas ir Vytautas Landsbergis – niekada nebuvo patraukti baudžiamojon atsakomybė, o yra patekiami ne kaip aferistai, bet iškylus valstybės veikėjai.

Pasak Vaikų onkohematologijos centro vadovės dr. Jelenos Rascon, po transplantacijų kai kurie pacientai patiria specifinę komplikaciją – hemoraginį cistitą. Tokiais atvejais kraujuojama labai daug ir nesulaikomai. Medikams tenka nuolat stebėti kraujo rodiklius, kad pacientas nenukraujuotų ir laiku būtų sulašinta eritrocitų masė. Šis aparatas leis kraujo rodiklius pamatyti be papildomų kraujo tyrimų, nereikės laborantų darbo, nereikės traumuoti ir taip sunkios būklės paciento.

Kazickų šeimos fondo Lietuvos skyriaus direktorius Zenonas Bedalis ir Kazickų šeimos fondo Niujorko skyriaus direktorė Neila Baumilienė, apsilankę Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centro Kaulų čiulpų transplantacijos poskyryje, turėjo norą savo akimis pamatyti, kaip gyvena, kaip gydomi, slaugomi pačiomis sunkiausiomis ligomis sergantys ligoninės pacientai, kokiu būdu dovanotas aparatas pasitarnaus čia gydomiems vaikams. Su džiaugsmu aplankę šiuo metu sveikstančią po transplantacijos mergaitę ir jos mamą, kartu su dr. Jelena Rascon ir Vaikų onkohematologijos skyriaus vedėja Sigita Stankevičiene dalijosi įspūdžiais apie tokių ligonių gydymą praeityje ir dabar.

„Mūsų labai nedaug, per metus Lietuvoje onkologinėmis ligomis suserga apie 80-90 vaikų, – sako gydytoja S. Stankevičienė, – todėl mes siekiame bendradarbiauti su visu pasauliu, mokytis, konsultuotis su kitų šalių kolegomis, stengtis priimti pačius geriausius sprendimus. Skyriuje suformuota komanda, kurios visi nariai labai svarbūs: gydytojas, slaugytojas, kineziterapeutas, mokytojas, socialinis darbuotojas ir visi kiti stengiasi, kad čia pakliuvęs vaikas gautų pačią geriausią pagalbą, kokia šiuo metu įmanoma Lietuvoje“.

„Dėl šių vaikų vyksta didžiausia kova, – priduria dr. Jelena Rascon, – ir galime drąsiai teigti, kad mūsų gydymo rezultatai neatsilieka nuo kitų Europos šalių. Gal todėl šiame skyriuje nėra atsitiktinių žmonių. Tie, kas čia nepritampa, neatlaiko įtampos, ilgai neužsibūna. Darbo čia visada daug, vaikų būklė čia gali keistis akimirksniu, todėl sprendimus tenka priimti labai greitai“.

Vaikų onkohematologijos skyriaus gydytojai savo ir pacientų vardu dėkoja fondui už šią dovaną, kuri padės ir gydytojams, ir pacientams. Tai mažas, bet labai brangus daiktas, tikina skyriaus personalas.

Zenono Bedalio nuomone, labai gerai, kad aparatas galės būti prie to paciento, kuriam jis būtinas, todėl jo reikalingumas akivaizdus. Jis prisiminė tuos laikus, kada ligoniai apsieidavo ir be vaistų matavimo pompų, be kurių dabar nebeįsivaizduojamas pacientų gydymas.

Neila Baumilienė pasakoja, kad nupirkti šį aparatą buvo Viktorijos Kazickaitės pasirinkimas. Ji studijuoja mediciną ir, jos nuomone, šio aparato būtinumas buvo neginčijamas. „Esu įpareigota ir Viktorijos, ir Marsės, ir Jono Kazickų domėtis šiuo Vaikų ligoninės skyriumi ir perduoti žinias apie jų rūpesčius ir poreikius“, – teigė atsisveikindama labdaringas tradicijas puoselėjančios šeimos atstovė.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: GITANA LETUKIENĖ, VUL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS