E.Masiulio ir R.Šimašiaus liberalai sukūrė nusikalstamą partijos finansavimo modelį

Aferos organizatorius apgynė prokurorai ir teisėjai

Aurimas Drižius

Šiaulių apylinkės teisme rugsėjo 1 d. prasideda Liberalų sąjūdžio Šiaulių rajono sekretorės Aldevinos Incienės, kaltinamos sukčiavimu, teismas. Moteris kaltinama sukčiavimu - tuo, kad apgaulės būdu klastojo mokesčių deklaracijas ir žmonių parama sukčiaujant buvo skiriama Liberalų sąjūdžio Šiaulių skyriui.

Nors kaltinamoji teisme viena, tačiau apgaulę pastebėję Meškuičių gimnazijos mokytojai įsitikinę, kai tai nebuvo atsitiktinumas, o tiesiog sistema, ir teisiamųjų suole turėtų sėdėti ir Liberalų sąjūdžio vadovai. Mat Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijoje direktoriaus pareigas beveik 20 metų ėjo Šiaulių r. Liberalų sąjūdžio partijos pirmininkas Algis Mačiulis (nuotr. viršuje), o apie 14 metų sekretore gimnazijoje dirba ir Liberalų sąjūdžio sekretorė Aldeivina Incienė.

"Nežinia, kuriam iš jų, o galbūt ir abiems kartu 2011 m. kilo šlovinga idėja pasinaudojus gyventojų patiklumu užpildyti mokesčių deklaracijos 1% skiriant Šiaulių r. Liberalų sąjūdžiui, - teigia mokytojai interviu "Laisvam laikraščiui", - dėl to, kad Aldeivina Incienė tyčia, sąmoningai, suplanavusi tris metus į priekį suklastojo prašymus perversti pajamų dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą ir (arba) politinėms partijoms (pagal bylos duomenis iš viso 60 vienetų prašymų), mes, t.y. nukentėjusieji, patyrėme daug nepatogumų, dalis mūsų jaučiasi pažeminti. Taip pat išgyvename ir esame susirūpinę dėl galimų pasekmių. Kaip esame jau nurodę, dalis mūsų dirba pedagoginį darbą, ir mes palaikome glaudžius santykius ne tik su mokiniais, bet ir jų tėvais. Apie tai, kas įvyko mokymosi įstaigoje, per trumpo laiko tarpą sužinojo visi Meškuičių miestelio gyventojai, ir dėl to dabar labai išgyvename. Visada stengiamės išsaugoti gerą gimnazijos vardą, bet, deja, jis šiuo metu yra suterštas".

Negana to, dėl aferos pasiskundusios mokytojus imta persekioti, o Šiaulių savivaldybės vadovai atvirai jiems pagrasino, kad jiems atsirūgs, ir jiems imta skirti įvairios drausminės nuobaudos.

Nors kaltinamoji sekretorė iš pradžių parodė, kad klastoti dokumentus jai nurodė jos vadovas, gimnazijos direktorius A.Mačiulis, tačiau vėliau persigalvojo, ir visą kaltę dėl to prisiėmė sau. Pats vicemeras laidoje "Patriotai" paatviravo, kad šioje aferoje nemato jokio kriminalo, nes "tai ne žmonių pinigai, o valstybės pinigai", ir kad tai "nėra pinigai į kišenę, tai normalus politinis gyvenimas". Laidoje Algis Mačiulis papasakojo, kad nėra policijos pareigūnų apklaustas, tačiau mokytojams iš jo pasisakymo tapo aišku, kad jis yra informuotas apie ikiteisminio tyrimo eigą, nes "jie kas dvi savaites rašo skundus" ir verkia, kad viskas užtrunka ilgai".

"Nustatyta, kad virš 60 žmonių parama buvo skiriama Liberalų sąjūdžiui, suklastojus dokumentus, - pasakojo mokytojai, - esme įsitikinę, kad šią aferą organizavo ne sekretorė, bet Liberalų sąjūdžio pirmininkas, kuris kartu buvo ir gimnazijos direktorius. Nukentėjo ne tik mokyklos prestižas, bet pablogėjo ir mūsų, kaip mokytojų ar mokyklos darbuotojų, reputacija. Gėda prieš mokinius ir jų tėvus, kad ne kur nors kitur, o būtent gimnazijoje buvo išplitusi apgaulė, sukčiavimas, ir taip tęsėsi daug metų. Ši aplinkybė yra reikšminga, nes ji parodo ne tik A.Incienės kaltės laipsnį, bet ir tai, kad jos veiksmai sukėlė daug neigiamų pasekmių. Žinia apie A.Incienės nusikalstamą veiklą buvo netikėta ir daugelis iš mūsų netgi patyrė įvairius sveikatos sutrikimus. Sunku patikėti, bet faktai liudija, kad mus apgaudinėja gimnazijos sekretorė, kuri savo partijos t.y. Liberalų sąjūdžio Šiaulių rajono skyriaus naudai įgijo svetimą turtą ir be mūsų sutikimo naudojo asmens duomenis. Dauguma mūsų nukentėjusiųjų nepriklauso jokiai partijai arba palaiko kitas partijas, todėl savo noru niekada nebūtume pervedę pajamų mokesčio dalį anksčiau nurodytai partijai. Yra normalu, kad suaugę ir išsilavinę žmonės turi savo požiūrį į vieną ar kitą partiją, todėl mums taip pat yra svarbu ,kad ir kiti laikytųsi tolerancijos ir gerbtų mūsų nuostatas. Šia prasme jaučiamės pažeminti, nes suklastojus dokumentus ir be mūsų sutikimo pervedus pinigus vienai iš partijų, tarsi ją lyg ir palaikome, ko faktiškai nebuvo. Negalime nutylėti ir tos aplinkybės, kad kai kurie iš mūsų nukentėjusiųjų buvo netgi kitų partijų nariai (pavyzdžiui viena gimnazijos darbuotoja priklauso socdemų partijai ), todėl suprantama, kad A.Incienės neteisėti veiksmai pakenkė jų politinei reputacijai. Reikia pripažinti, kad tai, kas vyko gimnazijoje, buvo įtraukti ne tik kai kurie buvę mokiniai, bet ir jų tėvai. Būdami įsitikinę, kad pagal anksčiau nurodytus prašymus pervestos lėšos tikrai atiteks gimnazijai arba rajono švietimo skyriui, mes, mokytojai, prašydavome savo mokinių, kad jų tėvai pasirašytų tuos dokumentus. Išaiškėjus tiesai apie visą apgaulės ir sukčiavimo mąstą, mokinių tėvai jaučiasi apgauti ir dalis jų reiškė mums pretenzijas. Nors yra aišku, kad tarpininkavę mokytojai ar kiti gimnazijos darbuotojai siekė gerų tikslų, tačiau jie taip pat buvo apgauti ir dėl to patyrė dvasinius sukrėtimus. Dabar padėtis tapo tokia, kad dalis gimnazijos darbuotojų nuolat jaučia didelius nepatogumus tiek prieš savo auklėtinius, tiek prieš jų tėvus, ir nėra jokia paslaptis, kad dėl to atsirado nepasitikėjimas, pabloginęs visų tarpusavio santykius. Tai mums kelia pagrįstą susirūpinimą, nes tokie padariniai išliks ilgam".

Ikiteisminis tyrimas dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo Liberalų sąjūdžio Šiaulių rajono skyriui jau baigtas. A.Incienė prisipažino, kad tyčia, sąmoningai, suplanavusi tris metus į priekį suklastojo daugiau nei 60 mokesčių gyventojų deklaracijų, kuriose jie skyrė 2% gimnazijai, Meškuičių bendruomenei. Buvo ir tokių gyventojų, kurie neskyrė paramos, o už juos sekretorė deklaravo paskirdama 1% partijai. Buvo ir tokių deklaracijų, kuriose sekretorė savo ranka pieštuku įrašė partijos kodus, kuriuos gyventojai, manydami, kad parama yra skiriama gimnazijai ir Šiaulių rajono švietimo skyriui pervedžiojo pieštukinį įrašą ranka - ir taip pinigai iš valstybės plaukė privilegijuotai Šiaulių rajono Liberalų sąjūdžio partijai. A.Incienė prisipažino, kad stengėsi partijos labui ir tuometinis direktorius apie jos veiką nieko nežinojo[ikiteisminio tyrimo medžiagoje matyti, kad A.Incienė visa tai darė A.Mačiulio prašymu.] Keista, kaip Liberalų sąjūdžio partijos Šiaulių raj.skyriaus pirmininkas,gimnazijos direktorius Algis Mačiulis apie tai negalėjo žinoti...Tikrai keista.

Mes gimnazijos sekretore Aldeivina Inciene nepasitikime. Ji disponuoja mūsų duomenimis, todėl buvo kreiptasi į LR Generalinę prokuratūrą ir Šiaulių apygardos prokuratūrą su prašymu ginti viešą interesą. Tačiau mūsų prašymas atmestas.

A.Incienei 2016-09-07d. numatytas administracinis teismas dėl nubaudimo administracine tvarka pagal LR ATPK 50 str. -smulkus svetimo turto pagrobimas.

Sužinojome, kad RUGSĖJO 1 dieną 14 vai. esame kviečiami į Šiaulių apylinkės teismą,[baudžiamoji byla Nr.05-2-00292-15,kaltinamoji Aldeivina Incienė].Esame labai priblokšti, nustebę, pažeminti, nes RUGSĖJO PIRMOJI mums, mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams yra pati svarbiausia, didžiausia šventė.

A.Mačiulio atžvilgiu 2015-03-27d. Buvo pradėtas kitas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 300 str. 1 d., tačiau gavome Šiaulių apygardos prokuratūros raštą dėl sprendimo, kuriame konstatuojama, kad A.Mačiulis padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 222str.ld.-apgaulingas apskaitos tvarkymas. Dar 2015-06-29d.buvo kreiptasi į darbo inspekciją dėl galimo nelegalaus darbo Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje?2015-07-27d. gautas LR Valstybinės Darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus dokumentas, kuriame nurodoma, kad Algiui Mačiuliui dėl nelegalaus darbo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, tyrimo medžiaga perduota Šiaulių apylinkės teismui nagrinėti ir priimti sprendimą. Pridedame, mūsų manymu, svarbesnių dokumentų kopijas.

SKUNDAS

2016-06- 28

Meškuičių gimnazijos sekretorė A. Incienė nurodė, kad 2011 - 2013 m. mokesčiu deklaracijas užpildė tuo metu buvusio gimnazijos direktoriaus A. Mačiulio prašymu, nurodė Meškuičių gimnazijai skirtus procento: ir Liberalų sąjūdžio Šiaulių r. skirtus procentus arba deklaracijose nurodė tik gimnazijai skirtus procentus. Po deklaracijų užpildymo juos atiduodavo gimnazijos direktoriui A. Mačiuliui, kuris jos žiniomis, siūlydavo žmonėms pasirašyti.

Gyventojų pasirašytų deklaracijų blankų niekas negrąžindavo, ir ji skiriamų procentų dydžių negalėjo pakeisti, nes, jos žiniomis, pats direktorius A. Mačiulis veždavo į Mokesčių inspekciją. Remiantis A. Intienės parodymais ir televizijos Lietuvos ryto laidoje „ Patriotai išsakytais viešais A. Mačiulio parodymais Lietuvai, „Kad tai - ne žmonių pinigai, Valstybes pinigai", kad tai „ nėra pinigai į kišenę", tai - normalus politinis gyvenimas'' darytina neabejotina, nepaneigiama išvada, kad jis pats galėjo klastoti mokesčių deklaracijas įrašant gimnazijos, Liberalų sąjūdžio Šiaulių r. skyriaus partijos kodus.

Mokytojai mano, kad direktorius darė poveikį tarnybine valdžia A. Intienės prašydamas užpildyti deklaracijas, įrašant gimnazijos, Šiaulių r. Liberalų sąjūdžio partijos kodus, pats jas siūlydavo žmonėms pasirašyti ir veždavo į Mokesčių inspekciją. A.Incienė buvo pavaldi A. Mačiuliui ir toks prašymas yra piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi darant poveikį, kad ji bet kokiu atveju tai įvykdys. Siūlydamas gyventojams pasirašyti deklaracijas, kuriose buvo nurodyti gimnazijos, Šiaulių r. liberalų sąjūdžio partijos kodai apgaule iš Valstybės pelnėsi Šiaulių r. Liberalų sąjūdžio partija.

Tuo metu gimnazijos direktorius A. Mačiulis buvo Šiaulių r. Liberalų sąjūdžio partijos pirmininkas, o A. inciene - sekretorė, kuri galimai prisidėjo prie mokesčių deklaracijų klastojimo, nes, anot A. Incienės, A. Mačiulis jos prašė užpildyt mokesčių deklaracijas, o tai jau yra daromas poveikis vykdyti nusikalstamą veiką: apgaule, neteisėtai pasinaudoti gyventojų asmens duomenimis, apgauti juos užpildai deklaracijas ir pačiam, anot A. Incienės, nuvežti į Mokesčių inspekciją.

A.Mačiulis žinojo, kad Liberalų sąjūdžio Šiaulių r. skyriaus partijos kodai buvo įrašyti neteisėtai, ir, kad savo veika daro žalą Valstybei ir pasididžiuodamas visai Lietuvai nurodo, kad tai - ne gyventojų pinigai, o Valstybės, kad tai įprastas politinis gyvenimas. Prašome Jus įpareigoti:

Prokurorą pradėti ikiteisminį tyrimą remiantis aukščiau nurodytu dėl galimai daromo poveikio naudojant tarnybine padėtimi siekiant apgaule pasipelnyti o Valstybės.

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS

NUTARTIS

2016-08-08

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gražvydas Poškus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Virginijaus Tiknio, Lionės Sarpauskienės, Audronės Komisaraitienės, Eugenijos Jokubaitienės, Eglės Joniškienės, Ilonos Tiknienės, Genovaitės Gricienės, Vladislavos Štitilienės skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2016 m. liepos 8 d. nutarties ir

nustatė:

2016-06-13 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūroje buvo gautas pareiškėjų L. Sarpauskienės, T. Jokūbaičio, T. Jokubaitienės, V. Štitilienės, E. Joniškienės, S. Vepšto, I. Tiknienės, J. Darbutienės, G. Steponavičienės, A. Komisaraitienės, E. Jokubaitienės, V. Tiknio, M. Zajauskienės ir G. Gricienės prašymas-papildymas ikiteisminio tyrimo Nr. 05-2-292-15, kuriuo pareiškėjai prašė apginti viešąjį interesą, darius poveikį neteisėtai pasisavinant mokesčių mokėtojų pinigus Liberalų sąjūdžio partijos Šiaulių rajono skyriui, neteisėtai pasinaudojus žmonių asmens duomenimis bei A. Mačiulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn už mokesčių deklaracijų klastojimą ir daromą poveikį, be pareiškėjų žinios pasinaudojus jų asmens duomenimis.

Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė 2016-06-20 nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal gautą prašymą-patikslinimą A. Mačiulio atžvilgiu, nes nepadaryta veika, turinti nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, požymių.

Nesutikdami su šiuo prokuroro nutarimu, pareiškėjai V. Tiknis, A. Komisaraitienė, V. Štitilienė, E. Joniškeinė ir L. Sarpauskienė pateikė skundą Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui, kuris 2016-07-08 nutartimi pareiškėjų skundą atmetė.

Skundu aukštesniajam teismui pareiškėjai Virginijus Tiknis, Lionė Sarpauskienė, Audronė Komisaraitienė, Eugenija Jokubaitienė, Eglė Joniškienė, Ilona Tiknienė, Genovaitė Gricienė, Vladislava Štitilienė prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo nutartį ir priimti naują sprendimą -patraukti A. Mačiulį baudžiamojon atsakomybėn. Teigia, kad nebuvo objektyviai ir išsamiai įvertintos 2011-2014 metų įvykio aplinkybės, nes 2015-07-21 tarnybiniame pranešime Nr. 40-PR2-26500, 2015-07-27 nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. 41-At-001793-15, 2015-09-08 tarnybiniame pranešime Nr.40-P22-33623 nurodyta, jog Meškuičių gimnazijos sekretorė ir Liberalų sąjūdžio partijos Šiaulių rajono skyriaus sekretorė A. Incienė parodė, kad 2011-2013 metų gyventojų pajamų deklaracijas užpildė tuo metu gimnazijos direktoriumi dirbusio ir Liberalų sąjūdžio partijos Šiaulių rajono skyriaus pirmininko A. Mačiulio prašymu. Taip pat nurodo, kad Č. Kvecys apklausos metu parodė, jog pastebėjęs skirtą procentą politinei partijai, bendravo su A. Mačiuliu, kuris labai susijaudino ir aiškino, jog įvyko klaida, kad A. Mačiulis jam nepaaiškino, kodėl ta pati klaida kartojasi iš metų į metus. Pareiškėjai teigia, kad iš šių duomenų akivaizdu, jog A. Mačiulis žinojo, kad klastojamos mokesčių deklaracijos Liberalų sąjūdžio partijos Šiaulių skyriaus naudai ir nesiėmė jokių priemonių nusikalstamai veikai išaiškinti, nepranešė teisėsaugos organams, nes partija gavo naudos. Mano, kad A. Incienė be A. Mačiulio žinios negalėjo suklastoti mokesčių deklaracijų-prašymų, be to, yra duomenų, jog ji veikė A. Mačiulio prašymu. Be to, laidoje „Patriotai" išsakyta nuomonė, jog „tai valstybės pinigai, ne gyventojų. Tai politinis gyvenimas" patvirtina, kad A. Mačiulis žinojo apie deklaracijų klastojimą.

Skundas atmestinas

Pastebėtina, kad baudžiamojo proceso įstatymas nesuteikia teismui teisės pradėti ikiteisminį tyrimą, nes ikiteisminio tyrimo pradėjimo klausimą BPK 166 ir 168 straipsniuose nustatyta tvarka sprendžia tik prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, todėl pareiškėjų prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą A. Mačiulio atžvilgiu nenagrinėjamas. Aukštesnysis teismas, nagrinėdamas skundą BPK X dalyje nustatyta tvarka, tik patikrina skundžiamų sprendimų (prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties netenkinti pareiškėjų skundo) teisėtumą ir pagrįstumą, t. y. nagrinėja tik tuos klausimus, dėl kurių buvo priimti skundžiami sprendimai.

Iš pareiškėjų prašymo-papildymo bei skundų matyti, kad jie prašė pradėti ikiteisminį tyrimą A. Mačiulio atžvilgiu, nes jų nuomone A. Incienė deklaracijas - prašymus klastojo A. Mačiulio nurodymu, t. y. A. Mačiulis žinojo, kad yra klastojami dokumentai, bet nesiėmė jokių veiksmų, kad tai būtų išaiškinta bei nepranešė teisėsaugos institucijoms. Pareiškėjai teigia, kad A. Mačiulio kaltę žinojus apie dokumentų – deklaracijų - prašymų klastojimą, patvirtina tarnybiniai pranešimai, 2015-07-27 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, kuriuose užfiksuota, jog A. Incienė policijos pareigūnui parodžiusi, jog tuos dokumentus klastojo A. Mačiulio prašymu, bei pareiškėjų pateiktas laidos „Patriotai" vaizdo įrašas, kuriame A. Mačiulis teigė, jog „tai valstybės pinigai, ne gyventojų. Tai politinis gyvenimas". Iš tiesų pareiškėjų minimuose tarnybiniuose pranešime nurodyta, kad A. Incienė pareiškėjų pareiškimą pradėti ikiteisminį tyrimą tiriantiems tyrėjams (baudžiamoji byla Nr. 05-2-00292-15) paaiškino, jog 2011-2013 metų gyventojų pajamų deklaracijas užpildė tuo metu dirbusio gimnazijos direktoriumi A. Mačiulio prašymu, kad tuos dokumentus ji atiduodavo A. Mačiuliui, kuris, jos manymu, siūlydavo žmonėms juos pasirašyti, pats A. Mačiulis deklaracijas nuveždavo į mokesčių inspekciją. Tačiau tokie tarnybiniuose pranešimuose nurodyti duomenys negali būti vertinami kaip objektyvūs, nes šiuose dokumentuose užrašyti ne pačios A. Incienės pasakyti žodžiai, o pareigūnų, su kuriais A. Incienė bendravo, teiginiai, be to, pateikdama tokius paaiškinimus A. Incienė nebuvo įspėta dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, todėl nėra pagrindo šiuose tarnybiniuose pranešime užfiksuotų A. Incienės paaiškinimų vertinti kaip jos prisipažinimą, nusikalstamas veikas padarius bendrai su A. Mačiuliu. Pareiškėjų minimas vaizdo įrašas taip pat negali būti vertinamas kaip objektyvus įrodymas, patvirtinantis A. Mačiulio kaltę žinojus apie dokumentų klastojimą, nes pareiškėjai remiasi tik vienu A. Mačiulio teiginiu, paimtu iš viso konteksto. Be to, pažymėtina, kad vaizdo įraše neužfiksuotas vientisas interviu su A. Mačiuliu, o tik jo dalys, visas įrašas yra sumaketuotas iš atskirų to interviu dalių. Įvertinus visumą paminėtų aplinkybių, akivaizdu, kad pareiškėjų teiginiai dėl A. Mačiulio kaltės padarius nusikalstamą veiką -dokumentų klastojimą, yra paremti subjektyviais pačių pareiškėjų vertinimais. Kitų objektyvių duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad A. Mačiulis dalyvavo dokumentų klastojime, teismui pateiktoje medžiagoje nėra, tokių duomenų nepateikė ir patys pareiškėjai.

Iš LITEKO matyti, jog ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 05-2-00292-15, kurioje buvo tiriamos pareiškėjų minimos deklaracijų suklastojimo aplinkybės, jau yra perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui ir iš šioje byloje surašyto kaltinamojo akto matyti, kad kaltinimai šioje byloje dėl deklaracijų klastojimo ir sukčiavimo yra pareikšti tik A. Incienei, kuri prisipažino deklaracijas klastojusi savo iniciatyva, niekieno neįkalbėta, kad A. Mačiulis apie tokius jos veiksmus nieko nežinojo. Pažymėtina, kad bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad nusikalstamą veiką gali būti padaręs kitas asmuo, apie tai praneša prokurorui (BPK 257 straipsnis).

Įvertinus visumą paminėtų aplinkybių, daroma išvada, kad pagal pareiškėjų prašymą-patikslinimą pagrįstai atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą A. Mačiulio atžvilgiu. Dėl to pripažįstama, kad ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją pareiškėjų skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

nutarė:

atmesti pareiškėjų Virginijaus Tiknio, Lionės Sarpauskienės, Audronės Komisaraitienės, Eugenijos Jokubaitienės, Eglės Joniškienės, Ilonos Tiknienės, Genovaitės Gricienės, Vladislavos Štitilienės skundą ir palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2016 m. liepos 8 d. nutartį.

Nutartis neskundžiamą.

Teisėjas (-a)

Gražvydas Poškus