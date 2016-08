LK vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas nebeprisimena, ką kalbėjo apie Rusijos grėsmę: atmintį turės atgaivinti žvalgyba

Kristina Sulikienė

2016 08 23 „Lietuvos rytas“ ir „Delfi“pranešė, jog LK vadas kreipėsi dėl neva išgalvotų teiginių, jog jis sakęs, kad Rusija nekelia grėsmės.

Tai neva yra šmeižtas, ir generolas leitenantas Žukas privalo kreiptis į visas žvalgybos institucijas.

Primena Andriaus Mamontovo dainą, kur sakoma „aš kreipiuosi į aukščiausią ministeriją“.

LK vadas labiausiai nepatenkintas, jog liepos 8 dieną buvo pacituotas Lietuvos spaudoje, kai buvoparašyta:

„Anot generolo Jono V.Žuko, jeigu politikai nuspręs dislokuoti rotuojamas NATO pajėgas Lietuvoje ir kitose Rytų Europos šalyse, tai pasirinktas gana simboliškas įrodymas, kad NATO sąjungininkai pasirengę saugoti Lietuvą – 800– 1000 karių kontingentas. Tiek žmonių net neužtektų apginti pagrindinės Lietuvą su kitomis NATO valstybėmis jungiančios arterijos – Suvalkų koridoriaus, jeigu jį sumanytų perkirsti Rusija...“- rašė Vakarų ekspresas.

Kadangi kai kurie socialinės medijos žurnalistai nusprendė, jog tuo kariuomenės vadas nori pasakyti, kad toks mažas karių dislokavimas yra tik Meškos erzinimas, tai LK vadas dabar nusprendė susigrumti su „blogeriais“ būtent ne dėl ko kito, o dėl to, kaip jie jį, neturėdami karinio parengimo, suprato.

Pirmą kartą šalies istorijoje girdime, jog tam, kad galėtum „bloginti“, privalai dar atsiklausti, ką gerbiamas LK vadas turėjęs omeny, kai sakė, jog 1000 karių neužtektų apginti Lietuvą.

2015 02 24 spaudoje ir LRT eteryje buvo generolo Žuko pranešimas, jog Rusijos grėsmės šiuo metu nėra, o papildomi pajėgumai palei šalies sienas nėra sutelkti.

Visi, kas klausėsi TV laidos, liko sužavėti, jog, kol politinė valdžia meluoja, kad „rusai puola“, vienintelis kariuomenės vadas sako tiesą.

Nuo to karto esu ištikima generolo gerbėja, seku visus jo pasisakymus, renku juos.

Tuose interviu vadas be kita ko pasakė, jog didžiausią grėsmę Lietuvai kelia ne Rusija, o jos pačios karių trūkumas: įvardijo, jog Rasos Juknevičienės atlikta reforma, kai buvo panaikinta šauktinių kariuomenė, yra grėsmė nacionaliniam, saugumui ir šalies gynybai.

„Šiuo metu mūsų šalis neturi reikiamo rezervo, o karių taip trūksta, jog tai jau kelia grėsmę valstybės saugumui.“, Tai antradienį sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Vytautas Jonas Žukas 2015 02 24,http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/93970

Visą šį kontekstą žinant, pasidaro labai keista, kai LK vadas nebeprisimena, ką yra sakęs, nes yra ir daugiau viešų pasisakymų:

„Šiuo metu jokios karinės grėsmės nėra, bet tai nereiškia, kad ji negali greitai atsirasti. Mes puikiai žinome, kaip vystosi padėtis Rytų Ukrainoje, mes žinome bendrą situacijos kontekstą ir žinome kaip sunerimusios taip pat ir visos NATO šalys, ir sankcijos, ir visi kiti dalykai… Situacija nėra išsisprendusi. Šiandienai realios karinės grėsmės nėra, mes jos nematome, bet (…) nieko nežinome, kaip toliau vystysis situacija. Kaip žinote, bendra situacija kol kas nelinksta į gerą pusę“, – po Valstybės gynimo tarybos posėdžio Prezidentūroje žurnalistams sakė jis.

http://www.sekunde.lt/lietuva/kariuomenes-vadas-kol-kas-lietuvai-nera-jokios-karines-gresmes-is-rusijos/

Kaip žinia, Ukrainos klausimas iki šiol yra „pakibęs“, o Lietuvos kariuomenės ir kitų save skelbiančių vieninteliais patriotais palaikyta ir iš kalėjimo išėjusi Nadja Savčenko neseniai pradėjusi bado streiką, ir viešai pareiškusi pasipiktinimą, kad oficialiai jokio karo Ukrainoje nėra paskelbta.

Po šio Ukrainos Rados neseno pareiškimo jau ir Lietuvos žiniasklaida sureagavo.

Prieš tai visus “blogerius“, ir žurnalistus, kurie rašė, jog nors Lietuvoje rėkiama, kad Ukrainą užpuolė Rusija – bet pati Ukraina to nepripažįsta, nes nėra paskelbta karo padėtis – priskirdavo prie „Rusijos agentų“ ir „valstybės priešų“.

2016 07 08 pasiskaičius NATO suvestinę – pranešimą, atrodė, jog jį rašė Rasa Juknevičienė.

Tos pačios nesąmonės, jog šiuo metu didžiausia grėsmė – tai Rusija.

Jog tą grėsmę įrodo Rusijos veiksmai Ukrainoje ir Sirijoje (berods, 11 pranešimo punktas.)

Ir panašios nesąmonės ir absurdai. Ir po kelių dienų visi sužinojome, kuo tai kvepėjo: buvo surengtas karinis perversmas Turkijoje.

Buvo parengtas kalbėjimas, ir visi turėjo patikėti, jog su NATO tiesiogiai susiję Turkijos kariškiai gelbėja Turkiją nuo baisiosios Rusijos.

Tiek „išgelbėjo“, jog Turkija neseniai išvarė NATO pajėgumus iš savo šalies, ir susidraugavo su Rusija iš tikrųjų.

Gelbėdamas situaciją, ten nuskrido Linas Linkevičius, bet vietoj dėkavonių, sulaukė labai griežtų žodžių iš Turkijos saugumo tarnybų dėl Vilniuje veikiančių islamistų, kurie veikia per oficialiai registruotas švietimo įstaigas. Apie Lietuvoje, konkrečiai Vilniuje veikiančius islamistus esu pranešusi dar vasario mėnesį į VSD raštu ir žodžiu, prašydama, kad tirtų šią informaciją. Prašiau, kad būtų atkuriama 9 valdyba – to prašė ir VSD apšmeižtas Zigmas Vaišvila.

Viešumoje kariškiai ir ne kariškiai pradeda isteriškai reaguoti, kai yra pasakoma apie tuos islamistus. Deja – jeigu tai būtų tik sapnas, mano brolis nebūtų dingęs be žinios. O aukštas diplomatas savo laiškuose minėjo, jog mano brolis išvyko iš Lietuvos su „čečėnų organizacija, kuri labai rūpinasi“. Prieš dingimą mokėsi arabų kalbos – turiu rašytinius įrodymus. Tas yra labai keista, nes brolis domėjosi tik totorių, kurie nenaudoja arabiškų rašmenų, kultūra.

Turiu jau ne vienerius metus įrodinėti, jog pati nesu jokia islamistė, jog mano tikyba – Romos katalikų. Nes labai lengva ne savus išgamas tvarkyti, bet pulti toliau aukų artimuosius. 2014 m. visos mano sąskaitos buvo persekiojamos, dingdavo tiesiog banke pinigai. Blokuojamos ir naikinamos buvo kortelės – tarsi kokio baisaus teroristo – islamisto.

Grįžtant prie generolo Žuko, pažymėtina, jog toks išstojimas, net negalvojant apie pasekmes, gali daug jam kainuoti.

Vyksta Seimo rinkiminė agitacija, ir tokie Žuko pareiškimai traktuotini kaip politikavimas, ir konkrečių neįtinkančių kandidatų – kaip, pvz, manęs siekis eliminuoti, sužlugdyti, nes Žukas tarsi nori pasakyti, jog visokie tokie žurnalistai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Nors prieš metus teigė, jog karių trūkumas ir Raselės reforma yra ta grėsmė.

Neaiškus Lietuvos samdinių vaidmuo Turkijos perversme, todėl tokiu kalbėjimu bandoma nukreipti dėmesį nuo liepos mėnesį vykusio karinio perversmo, ir problemų – kaip reikės „vyniotis“, jeigu ten sučiupti Lietuvos piliečiai. Tai, jog Lietuva susijusi su prieš Turkijos valdžią einančiais islamistais – aiškiai pasakė Turkijos saugumo tarnybos.

Neaiški LK vizija dėl tolimesnės LK veiklos. LK labai mėgdavo dalyvauti ekspansinėje politikoje: „vadavo“ ir „demokratizavo“ Islamo kraštus, dėl ko Lietuva dabar esą privalo priimti pabėgėlius, kurie čia net nenori būti: bėga iš šios Europos Sąjungos Afrikos į civilizuotus kraštus. Toks kalbėjimas yra dėmesio nukreipimas nuo Lietuvos kariuomenės problemų: jog nesulaukę realaus karo, jie nebesuvokia savo vietos ir veiklos taikos metu. O taikos meto kariuomenė turi veikti tam tikru budėjimo ir parengties režimu, kuriuo jie veikti matosi nėra pasiruošę, nesuvokdami realios situacijos, ir savo statuso.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Žukas dalyvavo išvedant Rusijos kariuomenę. Jis žino, jog Rusijos kariuomenė išėjo. Jis kaip LK vadas žino, jog pagal Vienos 2011 m. sutartį (OSCE), Rusijos karo inspektoriai bet kada gali tikrinti bet kurį pasirinktą karinį dalinį, ką ir daro metų metais. Kodėl stengiamasi pavaizduoti, jog Rusija tuoj po kelių dienų puls Lietuvą – jeigu Rusijos kariuomenė čia gali laisvai atvažiuoti nepuldama?

Lietuvos žvalgybos institucijos kovo mėnesį pranešė, jog Rusija užpuls iš pravažiuojančių keleivinių traukinių. Kodėl neištirta 2016 m. vasarį Kauno mieste, Panemunės seniūnijoje vykdyta provokacija, kai Lietuvos kariuomenės kariai buvo aprengti „Krymo žaliaisiais žmogeliukais“ ir vaidino iššokantys iš pravažiuojančio traukinio? Ar Lietuvos kariai yra apmokomi tyčinių diversijų imitacijų – kad būtų galima sukelti realų karą?

Ar kalbėjimas, jog internetinė žiniasklaida yra grėsmė kariniam saugumui, susijusi su sausumos karine technika, kuri šiomis dienomis perkama už labai didelius pinigus?

Kokia yra tikra šalies saugumo situacija, atsipalaiduojant nuo Turkijos perversmo, Sirijos konflikto, ir Ukrainos pilietinio karo? Kokie pajėgumai iš Rusijos ar Baltarusijos pusės graso Lietuvai? Kada iš tikrųjų ruošiasi Rusija pulti, ir ką gyventojams daryti?

Reaguodama į Jono Vytauto Žuko galimai netiesos sakymą, jog jis nesakęs, kad Rusija nekelia grėsmės, kreipiausi tą pačią dieną į VSD ir AOTD, pridėjau visas nuorodas su generolo leitenanto pasisakymais, ir paprašiau ištirti jo galimai neteisėtus veiksmus. Priminiau, jog vyksta Seimo rinkimų agitacija, ir kad generolo leitenanto veiksmai panašūs į politikavimą ir kišimąsi į šalies demokratiją, sukelia jai grėsmę.

Nurodžiau, jog jau atrėmiau kurstymus susidoroti, kai buvo skelbiama vienoje FB grupėje, jog tai, kad siūlau savo rinkiminėje programoje reorganizuoti kariuomenę, perskirstant lėšas tiems padaliniams, kurie taikos metu iš tikrųjų vykdo užduotis – aviacijai ir išminavimas – jau sulaukiau grasinimų susidoroti. Buvo tie grasintojai aptildyti. Facebooko grupė siejama su Lietuvos kariuomene, ten aktyviai reiškiasi profesinės tarnybos kariai, tyčiojasi iš pacifistų, bei analitikų, kursto karą, marginalizuoja žmones, kursto su jais susidoroti, iš esmės veikia kaip teroristinė organizacija, kuri kursto ir rengia neramumus šalyje.

Todėl dabar generolas leitenantas Žukas kreipiasi, neva jis nesakė, kad sakė, jog Rusijos grėsmės nėra, o didžiausia grėsmė karių skaičiaus trūkumas –nes tą pačią mintį jis pasakė ir 2016 07 08, o tai yra loginė jo analitikos išdava, nes sakė ir 2015 02 24, tai žvalgybos institucijos turi reaguoti ir ištirti, ar generolas leitenantas nesinaudoja žalgybomis, norėdamas persekioti žodžio laisvę bei politinius oponentus (nors kariuomenė – apolitiška turi būti) Lietuvoje.

Taip pat saugumo institucijoms nurodžiau, jog vienintelį kontaktą Rusijoje kur turiu – tai yra Lietuvos pripažinimo dokumentus 1991 07 29 pasirašiusio politiko, Jelcino specialaus įgaliotinio užsieniui, sūnus.

Todėl nepakęsiu manęs siejimo su Rusija, ir bandymo kokį 20 kartą padaryti „Rusijos agentu“, kai tai tėra kažkieno fantazijos, be to, begalinė nekompetencija: kalbu kas užeina ant liežuvio, po to nebeprisimenu, o po to dar apsiskundžiu „mamytei“: VSD ir AOTD, gal tuos niekadėjus, kurie prisimena, ką sakiau, sutvarkys.

Tai nerodo brandaus elgesio, tuo labiau, toks elgesys yra skandalingas Lietuvos kariuomenės vadui, kuris turi rodyti stabilią ir orią laikyseną – visų pirma, ginti ir saugoti savo šalies piliečius, o ne tarnauti neaišku kurios valstybės ir kieno interesams.